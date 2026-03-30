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Per consentire l’installazione di un pannello informativo a messaggio variabile, da martedì 31 marzo, e fino a venerdì 3 aprile è prevista la chiusura al traffico solo notturna, dalle 22 alle 6 del mattino, della corsia di immissione al casello di Carpi dell’A22. I lavori sono eseguiti a cura di Autobrennero Spa.

Il pannello sarà installato sull’aiuola che si trova sulla curva che da via dell’Industria immette in via Castellani Tarabini e poi in autostrada. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento, sarà chiusa al traffico la corsia ovest di via dell’Industria dal distributore Q8 e non sarà possibile immettersi in autostrada. Rimangono invece percorribili la corsia in uscita dal casello e la corsia di transito sul lato est di via dell’Industria. Sul posto saranno presenti movieri.