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Si è svolta questa mattina nell’Aula Magna Santa Lucia, la cerimonia per dare l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco. Davanti a familiari, autorità e alla comunità accademica, il Rettore Giovanni Molari ha ricordato la figura dell’ex rettore sottolineando come il suo nome resti “per sempre legato alla storia del nostro grande Ateneo”, capace di coniugare radicamento territoriale e apertura internazionale in una visione di università pubblica, autonoma e globale.

“A me l’onore di esprimere, a nome dell’Ateneo, i pensieri e i sentimenti che oggi ci accomunano. Rendere omaggio al Rettore Roversi Monaco non è solo il mio dovere di Rettore: è anche, sul piano personale, il mio modo di corrispondere alla stima e al rispetto che lui mi ha sempre mostrato; alla fiducia sincera che mi ha manifestato la famiglia”.

A seguire sono intervenuti i giuristi e amici Giuseppe Caia, Giuseppe Morbidelli, Daria De Pretis e Marco Cammelli, insieme alla figlia Maria Giulia, che hanno ripercorso la figura dello studioso, del Rettore e dell’uomo.