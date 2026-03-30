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Oggi poco prima delle 14, ben 20 unità dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute al km 209 dell’autostrada A1 a Sasso Marconi in direzione Sud per lo spegnimento di un un’incendio che ha interessato un autoarticolato trasportante materiale plastico.

Sul posto 7 automezzi provenienti dai distaccamenti di Casalecchio di Reno, dalla sede Centrale di Bologna, da Monzuno e Castiglione dei Pepoli.

Il personale, dopo aver circoscritto le fiamme, che inizialmente avvolgevano tutto l’autoarticolato, ha lavorato per bonificare tutti i focolai. Il conducente dell’automezzo, accortosi dell’incendio è riuscito a sganciare la motrice e mettersi in salvo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’incendio anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Non si registrano né vittime né feriti.

Il tratto autostradale in cui è avvenuto l’incendio è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza.

Gli utenti in transito, in direzione Firenze, devono uscire a Sasso Marconi Nord, percorrere la SS 325 Val di Setta, in direzione Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Per le brevi percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita sull’R14 Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in A1 alla stazione di Sassa Marconi.

Per gli utenti delle lunghe percorrenze in transito da Milano e diretti verso Firenze/Roma si consiglia di percorrere la A15 Parla-La Spezia, proseguire per la A12 Genova-Sestri Levante in direzione Pisa e successivamente prendere la A11 Firenze- Pisa Nord in direzione della A1.