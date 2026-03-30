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Sabato 4 aprile, vigilia di Pasqua, gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi, come anche lunedì 6 aprile (Lunedì dell’Angelo). Sabato 4 e lunedì 6 aprile sarà garantita la reperibilità telefonica, dalle 8 alle 12, al 331/3648964, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria. Inoltre lunedì 6 aprile, il mercato si svolgerà in forma ridotta. Ricordiamo che a San Felice il mercato è in piazza Ettore Piva in due giornate: il lunedì e il venerdì.