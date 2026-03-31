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Prosegue con determinazione l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena sul territorio cittadino.

I militari hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio delle condotte illecite all’interno zone sensibili della città, concluso poi con il deferimento in stato di libertà di tre uomini e la segnalazione amministrativa di due giovani per possesso di sostanze stupefacenti.

In via Nicolò dell’Abate, i Carabinieri hanno controllato un cittadino tunisino di 43 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, trovato in possesso di un coltello con lama di 4,5 centimetri, denunciandolo per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, per poi notificargli anche l’ordine di allontanamento e il divieto di stazionamento nelle aree soggette a restrizione.

In via Ludovico Ricci, invece, un 38enne di origine ucraina, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di due pinze e di una carta d’identità risultata oggetto di furto, procedendo alla sua denuncia in stato di libertà, per il reato di ricettazione.

Nel corso dell’operazione, in viale Mazzoni, veniva controllato anche un cittadino tunisino, di 28 anni, a cui venivano contestate la violazione degli obblighi connessi al foglio di via dal Comune di Modena e l’inosservanza del pendente ordine di allontanamento dalle “zone rosse”.

Infine, due giovani, rispettivamente di 16 e 18 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Modena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, avendo rinvenuto modiche quantità di hashish, a seguito di perquisizioni effettuate all’interno del Parco delle Rimembranze.

L’impegno dell’Arma resta costante nel presidiare le aree più sensibili e degradate della città, garantendo il rispetto delle ordinanze e il monitoraggio dei fenomeni di illegalità al fine di incrementare la sicurezza reale e percepita dai cittadini.