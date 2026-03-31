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Il Teatro Duse di Bologna apre le porte al mondo scintillante di ABBADream, la produzione firmata Stage 11 che mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21:00, riporterà in scena l’estetica e i successi intramontabili della leggendaria band svedese. Lo spettacolo si distingue per la capacità di celebrare il repertorio degli ABBA trasformando la serata in un’esperienza collettiva capace di unire generazioni diverse sotto il segno del grande pop. La musica di Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid riprende vita con una forza scenica che invita al movimento e alla partecipazione, sostenuta da costumi iconici e da una costante interazione con la platea.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti, gli ABBA hanno scritto pagine fondamentali della storia della musica mondiale con hit che non smettono di emozionare. ABBADream ripercorre le tappe di questo viaggio incredibile: dai ritmi incalzanti di “Waterloo” e “Money Money Money” alle armonie di “Mamma Mia” e “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, fino all’immancabile celebrazione finale di “Dancing Queen”. La qualità degli arrangiamenti, la fedeltà delle linee vocali e l’impatto visivo offrono agli spettatori l’opportunità di partecipare a un evento che onora il mito originale con estremo rigore professionale e passione.

ABBADream è una produzione Stage 11, agenzia con vent’anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento dal vivo e sinonimo di eccellenza artistica e tecnica. I biglietti per la data di mercoledì 8 aprile al Teatro Duse sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/event/abbadream-teatro-duse-20637426/. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro al numero 051 231836 o scrivere a biglietteria@teatroduse.it.