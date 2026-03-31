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L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, come preannunciato, ha completato in questi giorni la manutenzione dell’area, impropriamente identificata come “Parcheggio COM”. L’area, infatti, è classificata come “verde” e, pertanto, non può essere trasformata in un parcheggio attrezzato.

Per tale ragione, l’Azienda è impegnata a una prima rimodulazione e ad un importante ampliamento dell’offerta di parcheggi da riservare ai pazienti del Centro Oncologico Modenese, che verrà resa nota nei dettagli nelle prossime settimane.

Si conferma che l’Azienda sta lavorando con il Comune di Modena per un complessivo ripensamento della viabilità e dei parcheggi del Policlinico di Modena.