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Mercoledì 1 aprile alle 18.30 in Cattedrale (via Indipendenza, 7) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa Crismale con la Pisside di Monte Sole che inizierà così il pellegrinaggio attraverso le comunità della Diocesi in preparazione alla Beatificazione di don Ubaldo Marchioni, don Elia Comini, e padre Martino Capelli prevista domenica 27 settembre.

Giovedì 2 alle 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì 3 alle 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore e alle 21 lungo via dell’Osservanza guiderà la Via Crucis cittadina con le meditazioni curate dai membri della Piccola Famiglia dell’Annunziata di Monte Sole.

Sabato 4 alle 10.30 in Cattedrale l’Arcivescovo assisterà all’Ora della Madre, animata dai Servi di Maria e alle 12 nella Basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano, 24) celebrerà l’Ora Media. Alle 22 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa della Veglia Pasquale durante la quale conferirà i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad alcuni adulti.

Domenica 5 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la Messa nel giorno di Pasqua.

«In questi tempi – afferma l’Arcivescovo nel suo augurio pasquale – tutti noi sperimentiamo l’ombra della morte che diventa terribile nella violenza e nella guerra. Proprio in questo tempo, qui, c’è l’annuncio della Pasqua, della Resurrezione, della presenza viva del Signore che con l’amore vince tutto, vince il male, ed è la Passione che chiede anche a noi da che parte stare. Il primo giorno dopo il sabato, quando il Sepolcro è aperto, è la vita che non finisce, la vita che è per sempre, e anche noi siamo chiamati a scegliere quello che conta e che dura. Questa è una buona Pasqua: scegliamo la via della pace in tempi di violenza e di guerra, la via per sconfiggere tutto ciò che è complice del male. Buona Pasqua a tutti».

L’augurio pasquale dell’Arcivescovo è disponibile sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte” a cura dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

Tutte le celebrazioni in Cattedrale saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte”. ÉTv-Rete7 (canale 10) domenica 5 alle 17.30 trasmetterà la Messa del Giorno di Pasqua.

Per informazioni www.chiesadibologna.it