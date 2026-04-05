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Alle 20:00 sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo che sta interessando il confine tra le province di Bologna e Pistoia, nell’area compresa tra le località di Biagioni (Alto Reno Terme) e Pracchia.

Il dispositivo di soccorso del Comando di Bologna vede l’impiego di 6 squadre operative con 12 mezzi. La zona delle operazioni, situata in località Casina, risulta impervia e difficile da raggiungere con i mezzi di terra, rendendo indispensabile l’apporto aereo.

L’elicottero del Reparto Volo sta effettuando continui lanci d’acqua per abbassare l’intensità delle fiamme.