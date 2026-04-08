Sabato 11 aprile 2026, dalle ore 8.30 alle 15.30, il Parco Ducale di Sassuolo ospiterà “Protec 26.08 – Campo Informativo di Protezione Civile”, una giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori del distretto. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sassuolo, insieme al Centro Servizi Volontariato e alle associazioni di volontariato della Protezione Civile.
Durante la giornata gli studenti partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche e dimostrative su diversi ambiti operativi: gestione del rischio idraulico, antincendio boschivo, soccorso sanitario, montaggio tende, ricerca di dispersi con unità cinofile e utilizzo di droni. Un’esperienza immersiva che permetterà ai ragazzi di mettersi alla prova lavorando fianco a fianco con volontari esperti.
L’evento è organizzato in memoria di Luciano Vecchi. In caso di maltempo l’iniziativa sarà recuperata sabato 18 aprile 2026.