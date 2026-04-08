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Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti d’urgenza nel comune di Castelfranco Emilia per l’incendio di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di una civile abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando le fiamme sono state segnalate in via Sant’Anna. Sul posto è stata inviata tempestivamente la prima partenza del Comando di Modena, supportata dall’autoscala per consentire agli operatori di raggiungere agevolmente la copertura dell’edificio e operare in quota.

L’intervento rapido delle squadre ha permesso di circoscrivere le fiamme ai soli moduli fotovoltaici, evitando che l’incendio si propagasse all’abitazione sottostante, spegnere il rogo in tempi brevi, mettere in sicurezza l’intera area e l’impianto elettrico coinvolto.

Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.