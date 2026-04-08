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Il Lions Club International domenica 12 aprile in tutto il mondo celebra il Lions Day. L’associazione internazionale di servizio più diffusa nel mondo, con circa 1.500.000 soci operativi in oltre 200 aree geografiche diverse, organizza una serie di iniziative dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie in linea con le missioni principali dei Lions: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani.

Anche nella nostra provincia gli oltre 300 soci, suddivisi in 11 Lions Club e un Leo club, celebrano questa giornata domenica 12 aprile a Reggio Emilia, in piazza Martiri del 7 Luglio, dalle ore 9 alle 20, per incontrare i cittadini e condividere le numerose attività, volontarie e gratuite, realizzate con senso di solidarietà e autentico spirito di servizio, in risposta ai bisogni del territorio.

Una giornata piena di significato presentata, nel corso di una conferenza stampa nel Palazzo della Provincia di Reggio Emilia, dal presidente di Zona 10 del Distretto 108 Tb del Lions Club International, Enrico Barilli, il quale dopo aver portato i saluti del governatore Teresa Filippini – che guida il distretto 108 Tb e al quale appartengono i club delle zone X e XI della provincia di Reggio Emilia – ha spiegato che il Lions Day rappresenta la giornata in cui i Lions si aprono alla comunità. “Una giornata che ricorda a tutti – e anche a noi stessi – che il servizio non è un gesto occasionale, ma un modo di vivere. Il Lions Day è questo: unire le forze, trasformare la solidarietà in azione, costruire futuro con gesti concreti. E Reggio Emilia, città generosa e attenta, ha sempre dimostrato di saper rispondere con il cuore” ha evidenziato Barilli. Infine, ha ringraziato i club Lions del territorio, i volontari, le istituzioni e tutti coloro che vorranno partecipare. “Solo insieme possiamo essere una vera forza di cambiamento, solo insieme possiamo trasformare i bisogni in progetti e i progetti in realtà”.

Tutte le iniziative del Lions Day, che ha ottenuto il patrocinio di Provincia e Comune di Reggio Emilia, sono realizzate grazie all’impegno e alla generosità dei soci Lions, di tanti volontari e di associazioni amiche, tra cui la Protezione civile che mette a disposizione la tensostruttura – ricevuta in dono proprio dai Lions reggiani in occasione dei recenti episodi alluvionali che hanno colpito la nostra provincia – per ospitare le diverse attività della giornata.

La conferenza stampa di presentazione del Lions Day, ospitata nella Sala del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia, è stata presieduta dal presidente Giorgio Zanni, il quale, dopo aver ringraziato “gli amici Lions per aver scelto il Lions che hanno scelto il Palazzo della Provincia per la presentazione del principale evento annuale dei Lions”, ha ribadito le finalità di questa giornata “che mette al centro il servizio, un valore che attraversa e caratterizza tutte le attività dei Lions: tra le iniziative proposte, infatti, trovano spazio azioni concrete come la prevenzione sanitaria, insieme a momenti di incontro e socialità che sono altrettanto fondamentali per la vita delle nostre comunità” ha detto il presidente. Zanni ha quindi sottolineato il valore del Lions Club che “rappresenta una forma di cittadinanza attiva organizzata: una rete di persone che mettono a disposizione tempo, competenze e relazioni per la comunità, tenendo insieme volontariato, responsabilità civica e attenzione ai bisogni delle persone”. Il presidente Zanni infine ha ricordato che “esperienze come questa rappresentano un esempio concreto di come si costruisce una comunità: mettendo in relazione persone, associazioni e istituzioni e lavorando insieme per rispondere ai bisogni del territorio, rafforzando legami e responsabilità condivise”.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dall’assessore a Economia urbana e Sport, con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica, Sport del Comune di Reggio Emilia, Stefania Bondavalli, che ha portato il messaggio dell’amministrazione comunale: “Siamo lieti di ospitare nel cuore della città un’iniziativa dal grande valore morale e sociale quale quella organizzata dai Lions, di cui condividiamo i valori: la solidarietà, la cura dell’altro, lo spirito di servizio. Valori che storicamente caratterizzano Reggio e il nostro agire in quanto ‘città delle persone’. Domenica, piazza Martiri del 7 luglio sarà protagonista di un momento di sensibilizzazione che interroga tutti noi sui bisogni delle persone fragili e ci chiama all’azione – ha ribadito l’assessore Bondavalli – si tratta di un’iniziativa a cui teniamo particolarmente perché ci ricorda che le piazze non sono solo luogo di intrattenimento, ma possono diventare attive protagoniste di occasioni in cui si costruisce comunità”.

I coordinatori del Lions Day Andrea Baldrati, del Lions Club Canossa Val d’Enza, e Aldo Soprani, del Lions Club Fabbrico Rocca Falcona, hanno quindi presentato il ricco programma di iniziative della giornata.

Lions Day – programma – Piazza Martiri del 7 Luglio (ore 9 – 20)

Domenica, per l’intera giornata, torna l’unità mobile dei Lions, attrezzata con refrattometri digitali e strumenti di ultima generazione, per effettuare screening e controllo della vista e verificare la predisposizione al diabete con personale qualificato. L’accesso è libero e gratuito. Non è richiesta la prenotazione.

Nel corso della giornata sarà effettuata anche la raccolta di occhiali usati che saranno rigenerati e portati a nuova vita, presso il centro nazionale di raccolta dei Lions a Chivasso, per poi essere donati alle persone bisognose. La vista è una delle cause umanitarie nelle quali sono impegnati i soci Lions, chiamati anche “Cavalieri della vista”.

Lo spazio intrattenimento dedicato a bambini e adulti anche quest’anno è curato dalla casa editrice Asmodée che proporrà divertenti e avvincenti giochi da tavolo e di ruolo.

Dalle ore 15, in piazza Martiri del 7 Luglio, spazio alla musica con il concerto “Vulcano” della Banda Rulli Frulli, un gruppo di giovani musicisti e appassionati, di età tra gli 11 e i 30 anni, che oggi conta 70 componenti tra ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani, abili e diversamente abili. La banda è riconosciuta per la sua valenza sociale oltre che musicale: il gruppo valorizza le abilità di ogni suo componente e favorisce il superamento delle barriere della disabilità attraverso la musica.

L’appuntamento per tutti i cittadini è per domenica 12 aprile in piazza Martiri del 7 Luglio: una giornata per donare, per incontrarsi, per ricordare che ogni piccolo gesto può davvero costruire un grande futuro insieme.

Lions Club International

Il Lions Club International è l’associazione di servizio più grande al mondo. Opera in più di 200 aree geografiche e conta più di 1.500.000 soci. Sono otto le cause umanitarie che contraddistinguono la loro attività: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani. Sono molti i progetti dedicati in particolare ai giovani: “INTERconNETtiamoci… ma con la testa”, insegna a navigare in modo sicuro nel mondo digitale; “I giovani e la sicurezza stradale” sensibilizza sui pericoli della guida imprudente; “Campi e Scambi Giovanili” che offre ai giovani la possibilità di viaggiare e conoscere nuove culture, “Lifebility” ispira i giovani a proporre idee innovative per risolvere problemi sociali; “Help Emergenza Lavoro” supporta i giovani in difficoltà nell’avvio di attività imprenditoriali o professionali; “Progetto Kairos” promuove l’inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità; “Abuso sui minori” contribuisce a combattere il fenomeno della violenza; “Zaino Sospeso” consente di donare materiale scolastico agli studenti bisognosi.

I Service dei Lions Club per il territorio

Sono davvero tante le azioni, chiamate service, che i Lions svolgono per rispondere a esigenze specifiche del territorio reggiano: dalla salute, con attività di informazione e prevenzione per giovani e adulti, allo sport, con i giovani al centro anche di progetti di scambio che ogni anno danno la possibilità a molti ragazzi reggiani di fare una esperienza di vita all’estero. Forte l’attenzione ai temi sociali, come l’abuso di minori e le difficoltà nel contesto famigliare: i Lions sono sempre al fianco di associazioni e istituzioni locali con borse di studio, sponsorizzazioni e donazioni a favore di operatori specializzati nel prendersi cura delle persone diversamente abili e dell’addestramento dei cani guida per i non vedenti. Tutti i Club della provincia sono attivamente coinvolti nell’organizzazione di iniziative, sempre aperte a tutta la cittadinanza, per la raccolta di risorse che vengono devolute a sostegno di associazioni e istituzioni al servizio dei Cittadini. Al centro delle molteplici iniziative dei Lions anche la cultura, con il recupero di reperti e la valorizzazione della cultura e storia locale, ma anche temi sociali e di attualità. Nel periodo della pandemia sono state tante le donazioni di apparecchiature e ausili alle Ausl, altrettante numerose sono state le donazioni alle Caritas reggiane di attrezzature, mezzi di trasporto, generi alimentari e buoni spesa per far fronte alle sempre più numerose richieste.