A Maranello chi assiste un familiare con invalidità grave (caregiver) per l’accesso ai servizi comunali a domanda può essere equiparato ad un lavoratore, anche nei punteggi per le graduatorie. I servizi in questione sono i nidi, i centri estivi, il pre e post scuola.
Per formalizzare il riconoscimento dello status di caregiver da parte del Comune, occorre contattare il Servizio Sociale Territoriale per un appuntamento, chiamando lo 0536-240016 o scrivendo a sociali@comune.maranello.mo.it.
L’incontro (che si terrà nella sede comunale di Via Vittorio Veneto 9) sarà finalizzato alla verifica dei criteri stabiliti dal regolamento. Tra questi: il caregiver, cioè chi assiste il familiare con invalidità grave, deve essere residente a Maranello, e l’invalidità dell’assistito deve essere superiore al 75%, quindi riconosciuta ai sensi della Legge 104.
Una volta ottenuto lo status di caregiver dal Servizio Sociale Territoriale, il cittadino potrà rivolgersi all’Ufficio Istruzione per le normali procedure di accesso ai suddetti servizi.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare al ruolo di caregiver e di lavoratore la stessa valenza per l’accesso ai servizi comunali, in modo da sostenere con maggiore efficacia chi si prende cura quotidianamente di un familiare non autonomo, dovendo a volte rinunciare al proprio impiego.