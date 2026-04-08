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Un colpo mal pianificato, conclusosi con una confessione spontanea di presunta responsabilità. Protagonista della vicenda è un operaio ventunenne della provincia di Reggio Emilia che, insieme a una complice ancora da identificare, aveva preso di mira una seconda casa situata nel capoluogo emiliano. I due hanno sottratto diversi oggetti di valore dal cortile della proprietà, tra cui un grosso tappeto rosso, vasi in pietra, una borsa in pelle e set di piatti e bicchieri, caricandoli su un’auto grigia.

La svolta decisiva nell’indagine è arrivata grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione. Il proprietario, un sessantaseienne di Quattro Castella, si è recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare il furto e ha consegnato i video. Analizzando il materiale, i militari sono riusciti a restringere il cerchio dei sospettati, concentrandosi sul giovane reggiano. Avendo scoperto che le forze dell’ordine stavano visionando le immagini delle telecamere della zona e sentendosi ormai alle strette, il ventunenne ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma alcuni giorni dopo, ammettendo le proprie responsabilità e consegnando interamente la refurtiva. Gli oggetti rubati sono stati sequestrati e saranno restituiti al legittimo proprietario al termine delle procedure.

Nel frattempo, il giovane è stato formalmente denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di concorso in furto aggravato. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali si proseguirà con gli opportuni accertamenti per valutare i successivi passi giudiziari.

L’episodio risale alla sera del 2 aprile, quando i due presunti responsabili sarebbero entrati nell’area recintata della proprietà nel quartiere Pieve Modolena, a Reggio Emilia. Grazie alle immagini di sorveglianza, è stato possibile identificare la coppia in azione e individuare il veicolo utilizzato per caricare la merce rubata. Oltre al ventunenne già denunciato, restano in corso le ricerche per identificare la sua complice, che gli inquirenti presumono appartenga alla cerchia più stretta delle sue conoscenze.