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Le difficoltà di mercato, caratterizzate da una mancanza di commesse, si potrebbero riflettere anche sullo stabilimento bolognese della Menarini Spa, storica azienda produttrice di bus (ex Bredamenarinibus, poi IIA, Industria italiana autobus), oggi controllata dal gruppo Seri Industrial con sede principale a Flumeri in provincia di Avellino.

Oggi a Bologna si è svolto un tavolo di monitoraggio convocato dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, organizzazioni sindacali, rappresentanti di lavoratrici e lavoratori e vertici della proprietà dell’azienda.

“Resta una forte attenzione- ha commentato l’assessore Paglia- per la mancanza di ordini per Menarini Spa – unica azienda a produrre autobus interamente in Italia, dalla progettazione alla manutenzione – da parte delle aziende a partecipazione pubblica che gestiscono il trasporto locale. Occorre un impegno collettivo per invertire questa tendenza”.

“Nel confermare il nostro impegno- ha chiuso l’assessore- a seguire tutti i passaggi della vertenza, accogliamo la richiesta delle organizzazioni sindacali di ritornare a un tavolo di discussione e confronto nazionale: la Regione e le istituzioni territoriali, richiederanno già oggi una nuova convocazione del tavolo presso il ministero delle Imprese e del made in Italy. È interessi di tutti – dalla azienda alle lavoratrici e lavoratori fino al sistema Paese, che in Italia continui a operare a pieno regime una realtà industriale forte in un strategico settore come il trasporto pubblico locale”.