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Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bologna, chiamati a fronteggiare contemporaneamente due incendi di tetti e altrettanti incendi boschivi.

Difatti, a partire dalle 19:30 circa, oltre all’incendio boschivo attivo da diversi giorni in località Biagioni nel Comune di Alto Reno Terme e all’incendio boschivo originato da una legnaia in località Bazzano nel Comune di Gaggio Montano, sono state ricevute chiamate di soccorso per l’incendio del tetto di un edificio in ristrutturazione in località Bisano nel Comune di Monterenzio e per l’incendio, sempre della copertura, del centro diurno per anziani sito in via Luigi Longo a Bologna. In nessuno degli interventi di incendio delle coperture visto anche l’orario, sono state registrate vittime o persone coinvolte ma solamente danni alle strutture, dichiarate temporaneamente inagibili.

Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo per fronteggiare contemporaneamente tutti gli interventi, composto da 75 unità provenienti dalla sede centrale, dai distaccamenti cittadini e volontari, unitamente a 21 automezzi.

Mentre l’incendio boschivo nel Comune di Alto Reno Terme, come già evidenziato risulta ancora in fase di bonifica, gli altri interventi al momento sono terminati.