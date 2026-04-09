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Domenica 12 aprile a San Felice sul Panaro, si svolgerà in piazza Ettore Piva, a partire dalle 9.30, la festa in occasione del quinto “compleanno” della Ciclovia del Sole, il tratto emiliano di Eurovelo 7.

Per tutta la giornata ci saranno laboratori, stand enogastronomici e del mondo bike, gimkana delle biciclette ed escursioni presso luoghi iconici di San Felice, come il Bike Park. Previsti anche interventi istituzionali e talk sulla mobilità sostenibile e cicloturismo. Non potrà mancare la musica. Inoltre, la Domenica Ciclabile di Pianura, iniziativa promossa da Territorio Turistico Bologna-Modena che invita a scoprire il territorio metropolitano pedalando in sicurezza su ciclovie e strade chiuse al traffico veicolare, arriverà alla CicloFesta, giunta quest’anno alla quarta edizione.

Alle 9. 30, inizio Ciclofesta. Alle 10 “Pedale 73”, cicloraduno con partenza da piazza Ettore Piva. Rientro alle 12.30 a piazza Ettore Piva. Per partecipare, contattare Roberto Mazzoli, 349/1320257. Sempre alle 10 giro per famiglie alla Casa del Contadino di San Biagio e al Giardino La Pica. Evento con un minimo di dieci partecipanti. Il giro prevede l’accompagnamento fino alla Casa del Contadino per la visita guidata, poi prosegue per il Giardino La Pica con visita guidata. Gratuito. Iscrizioni direttamene la mattina in piazza Ettore Piva. Rientro ore 12.30 a piazza Ettore Piva. Ancora alle 10 giro a Bike Park e Mediplants. Evento con un minimo di dieci partecipanti. Il giro prevede l’accompagnamento fino al Bike Park, poi si prosegue fino al parco Mediplants. Gratuito. Iscrizioni direttamente la mattina in piazza Ettore Piva. Dalle ore 10, gazebo con ristoro per i partecipanti alla “Gransprofondo della Bassa”, organizzata dall’associazione ciclistica Asd Pedale Cavezzo e Asd Vai Ferro Bike. Alle 10.30 inaugurazione mostra fotografica “Due Ruote, Cento Sguardi. Storie, sguardi e libertà in bicicletta”. Esposizione a cura del Photoclub Eyes E.F.I., allestita in piazza Matteotti e visitabile liberamente per tutta la giornata. Dalle 10. 30 alle 11.45 concerto della Banda scolastica “Insieme” San Felice – Medolla – San Prospero e a seguire Orchestra scolastica Montanari – scuola secondaria. Entrambe della Fondazione scuola di musica Andreoli. Dalle 11.45 alle 12.15, sempre in piazza Ettore Piva, esibizione di Bike Trial & Freestyle con Diego Donadonibus, famoso freestyler italiano, e il suo team. Alle 12 arrivo dei ciclisti dagli altri Comuni. Alle 12.30 saluti istituzionali. Dalle 14 alle 16.30 gimcana in bici, sempre in piazza Ettore Piva, a cura Alessi Bici e Società Ciclistica San Felice Asd. Partecipanti da 4 a 99 anni. Sono previsti premi. Assicurazione a cura Società Ciclistica San Felice Asd. Dalle 14.30 alle 15.30 si svolgerà la tavola rotonda: “Mobilità sostenibile e cicloturismo. La bici attraverso il mondo”. Relatore sarà il cicloviaggiatore Claudio Piani. Dalle 15.30 alle 17 ci sarà l’asta delle biciclette, mentre alle 16 la visita guidata nel centro storico di San Felice a cura dell’architetto Davide Calanca. Dalle 17 alle 17.30 ancora esibizione di Bike Trial & Freestyle con Diego Donadonibus e il suo team. Alle 17.30 premiazioni della gimcana in bici, a cura di Alessi Bici e Società Ciclistica San Felice Asd. Alle 18 concerto Rock in progress. Per tutta la giornata a partire dalle 10 saranno aperti stand gastronomici. Dalle 10.30, sempre per tutta la giornata, in piazza Ettore Piva sarà attiva una postazione fotografica del Photoclub Eyes E.F.I., dove i fotografi del circolo immortaleranno i momenti più significativi dell’evento e i partecipanti che vorranno essere ritratti. Sarà inoltre possibile acquistare direttamente sul posto la propria fotografia stampata come ricordo della giornata.

«La Ciclofesta rappresenta un momento di partecipazione per tutta la comunità, testimoniando quanto sia determinante la sinergia tra istituzioni per il raggiungimento di risultati come questo – ha dichiarato il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia – non si tratta soltanto di un’infrastruttura, ma di un’opportunità di conoscenza, promozione e valorizzazione di tutto il territorio, attraverso la riscoperta di un tempo lento e attento all’ambiente. La Ciclovia del Sole offre tutto questo, ci dà l’occasione di fare esperienza viva ed è per questo che crediamo rappresenti un modello virtuoso di crescita e sviluppo». Per il sindaco di San Felice Michele Goldoni «la festa della Ciclovia è un evento annuale dedicato alla valorizzazione delle piste ciclabili e alla promozione della mobilità sostenibile. Durante questa giornata, persone di tutte le età si ritrovano per pedalare insieme lungo percorsi sicuri, immersi nella natura o attraversando borghi e città, riscoprendo il territorio in modo lento e consapevole. Questa festa non è solo un momento di svago, ma rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente».