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Poco dopo l’una della notte appena trascorsa, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza nel comune di Campogalliano, in via del Lavoro, a causa di un violento incendio divampato all’interno di un’azienda agricola locale.

Il rogo ha interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole. La natura dei materiali e l’estensione del fronte di fuoco hanno richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini per circoscrivere le fiamme ed evitare che queste si propagassero alle strutture limitrofe. Sul posto hanno operato congiuntamente due Auto Pompa Serbatoio (APS) e due Autobotti (ABP). Squadre provenienti dalla Sede Centrale di Modena e dal distaccamento di Carpi.

Le manovre di spegnimento sono risultate particolarmente complesse, protraendosi per tutta la notte.

Al momento (7:30), le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora presenti sul posto per completare le operazioni di minuto spegnimento e per la messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Non si segnalano, allo stato attuale, feriti o persone coinvolte.