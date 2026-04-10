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I Carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra sono intervenuti questa mattina intorno alle 11:00 in via Fratelli Cervi per effettuare i rilievi di un grave incidente stradale tra un autocarro e una motocicletta. Dalle prime ricostruzioni emerge che, per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro Ford Ranger, condotto da un uomo di 72 anni residente a Cadelbosco Sopra, si è scontrato con una moto guidata da un giovane di 26 anni originario di Castelnovo di Sotto.

L’impatto è stato estremamente violento, risultando particolarmente serio per il motociclista. A causa delle gravi ferite riportate, il giovane è stato tempestivamente soccorso dal personale medico e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato. I Carabinieri di Cadelbosco Sopra hanno curato i rilievi planimetrici e la gestione del traffico, dedicandosi alla ricostruzione dettagliata della dinamica e all’individuazione delle responsabilità dell’accaduto.