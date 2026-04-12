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Il 15 aprile ospite ad Albinea la conduttrice, autrice e scrittrice Daniela Collu

Mercoledì 15 aprile sarà ospite della rassegna “primavera di Donne”, la conduttrice, autrice e scrittrice Daniela Collu. L’appuntamento sarà alle ore 18.30 nella sala civica di via Morandi 9. “(Sono) tutta mia” il titolo dell’incontro che la vedrà in dialogo con la giornalista di Telereggio Margherita Grassi e che sarà introdotto dall’assessora alle Pari Opportunità Jessica Guidetti.

Daniela Collu è una delle voci contemporanee più influenti tra podcast, psicologia, attualità e diritti delle donne. Ad Albinea rifletterà sulla necessità di cambiare la cultura dominante per permettere alle donne di entrare finalmente a pieno titolo nella storia e nella società.

La voce di Daniela Collu riesce a tessere un filo rosso che lega la storia di un femminicidio, l’analisi di una fobia e una riflessione ironica sulle relazioni amorose.

Nota al grande pubblico web come Stazzitta, la conduttrice, autrice e scrittrice romana si è consolidata tra il 2025 e l’inizio del 2026 come una delle figure più autorevoli e poliedriche del panorama culturale italiano, capace di passare con disinvoltura dalla leggerezza dei social all’impegno civile più profondo.

Il percorso recente di Daniela Collu si è snodato attraverso una produzione incessante di contenuti che mettono al centro la mente e la società come il pdcast Sigmund (Il Post), la newsletter Micelio e la sua presenza mediatica tra collaborazioni con Radio Deejay e apparizioni in programmi di approfondimento.

L’impegno più significativo di Daniela Collu nell’ultimo anno riguarda la lotta contro la violenza di genere, per raccontare i crimini oltre il dato numerico. Con il progetto “Ogni 72 ore” (Sky Crime), ha trasformato la statistica agghiacciante dei femminicidi in Italia in un racconto di dignità e memoria. “Restituire un nome, una voce e una storia a queste donne è l’unico modo per fare in modo che continuino a esistere.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

Altri tre incontri dell’Avamposto Fuorilegge

Riprendono gli appuntamenti del gruppo di lettura Avamposto Fuorilegge, dedicato a ragazzi e ragazze da 11 anni in su.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 15 aprile, dalle ore 17 alle 18.30, in biblioteca.

Il secondo sarà venerdì 8 maggio e il terzo martedì 9 giugno.

Sarà un’occasione per parlare dei libri letti, di musica, giochi, film e serie tv, oltre che per incontrare nuovi amici.

Il gruppo di lettura è coordinato da Alice Torreggiani, esperta di promozione ed educazione alla lettura per ragazzi della Cooperativa Equilibri di Modena.

La partecipazione è libera e non è necessario aver già partecipato ai precedenti incontri.

Per maggiori info: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590262.

Proseguono da aprile a giugno letture e laboratori di “Storie che prendono forma”

Continua la proficua collaborazione tra la biblioteca comunale Neruda e la scuola comunale d’infanzia “Il Frassino” per la promozione della lettura, nell’ambito del riconoscimento che Albinea ha ottenuto dal Ministero della cultura (attraverso il suo organismo CEPELL Centro per il libro e la lettura) di Città che legge 2024-2026.

Saranno 6 gli appuntamenti, che si terranno da aprile a giugno 2026 alle ore 16.30 all’aperto, e che si inseriscono tra le attività del programma “Nati per leggere” e intendono sottolineare gli enormi benefici che la lettura precoce, come è oramai risaputo, offre allo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini.

Si tratta di incontri intitolati “Storie che prendono forma”. Letture ad alta voce e laboratori creativi condotti dalle insegnanti nei giorni 15 aprile (piccoli dai 2 ai 3 anni) al parco della scuola d’infanzia, il 29 aprile al parco dei Frassini per piccoli dai 4 ai 5 anni (alle spalle della biblioteca), il 13 maggio (2/3 anni – parco della scuola d’infanzia), il 27 maggio (4/5 anni – Parco dei Frassini), l’11 giugno (2/3 anni – parco della scuola d’infanzia) e il 25 giugno (4/5 anni – Parco dei Frassini).

In caso di maltempo le iniziative si terranno all’interno della scuola o della biblioteca.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.