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Nei giorni scorsi si è svolta una pulizia straordinaria della Pineta di Monte Bagnolo, uno dei luoghi più amati e frequentati di Castelnovo Monti. L’intervento ha visto la partecipazione attiva degli Alpini di Castelnovo, di Legambiente e di alcuni cittadini volontari, che hanno lavorato insieme per restituire una migliore fruibilità all’area.

“Un grazie sentito agli Alpini, a Legambiente e a tutti i cittadini che hanno partecipato – afferma l’assessora alla promozione del territorio Silvia Dallaporta –. È stato un piacere lavorare insieme, condividendo questo momento anche con podisti e camminatori che ogni giorno vivono la pineta come un vero e proprio parco cittadino”.

La Pineta di Monte Bagnolo rappresenta un elemento identitario per la comunità castelnovese. Le conifere furono messe a dimora in occasione della realizzazione del monumento ai caduti, in particolare della Prima Guerra Mondiale, inaugurato il 2 ottobre 1927 alla presenza del principe Umberto di Savoia. Da allora, l’area si è sviluppata in una bella zona boschiva, oggi punto di riferimento per residenti e turisti, ideale per passeggiate, attività fisica e momenti di socialità.

Nel tempo sono stati elaborati anche progetti di valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di trasformarla sempre più in uno spazio intergenerazionale: una “pineta dei nonni e dei nipoti”, dotata di punti di sosta e conversazione e un’area giochi nel prato.

L’Amministrazione comunale sottolinea come “iniziative come questa rappresentano un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, fondamentale per la cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico del territorio”.