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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Modena ha effettuato un servizio di controllo straordinario ad alta visibilità, disposto dal Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza dei viaggiatori.

Il servizio è stato effettuato da personale della Polizia Ferroviaria di Modena in collaborazione con la Squadra Amministrativa e la Squadra di Polizia Giudiziaria della sede compartimentale di Bologna. L’operazione si è avvalsa inoltre del prezioso supporto di una unità cinofila della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’attività sono state identificate 256 persone presenti nelle aree della stazione e a bordo dei convogli ferroviari in transito. Sono stati inoltre sottoposti a controlli amministrativi 2 esercizi pubblici all’interno dello scalo.

Le pattuglie hanno operato sia all’interno della stazione che nelle aree limitrofe, garantendo un presidio integrato del territorio in piena sinergia con le forze presenti. L’attività rientra nel quadro delle iniziative periodiche disposte in ambito nazionale dalla Polizia Ferroviaria.

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna conferma il costante impegno nel presidio delle infrastrutture ferroviarie in ambito regionale, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e accogliente per viaggiatori e lavoratori.