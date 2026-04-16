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Alle ore 16:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 27: si è trattato del ribaltamento di un’autocisterna che trasporta etere.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco del comando di Bologna con quattro autobotti e personale N.B.C.R, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. In arrivo anche il nucleo travasi dal comando dei Vigili del fuoco di Venezia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte del personale ASPI.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Pietro si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona.