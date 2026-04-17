È online la graduatoria provvisoria del Bando per il contributo affitto scaduto a fine 2025: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/graduatoria-contributo-affitto-2025

Le domande pervenute entro i termini del bando sono state 3.383. A seguito della valutazione degli uffici competenti le domande escluse in via provvisoria, per la mancanza di uno dei requisiti previsti, sono state 1.388, mentre quelle ammissibili sono 1.995.

Chi è risultato escluso in via provvisoria, se ritiene di averne titolo, ed entro 10 giorni, potrà presentare osservazioni scritte con eventuale documentazione che giustifichi la richiesta di riammissione, scrivendo all’email: contributoaffitto@comune.bologna.it

Dopo tale termine gli uffici valuteranno le eventuali osservazioni pervenute, e conseguentemente verrà pubblicata la graduatoria definitiva, procedendo progressivamente alla liquidazione dei contributi spettanti.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, pari a 1.930.000 euro, verrà erogato un contributo che varia da un massimo di 1.500 a un massimo di 2.000 euro a seconda dell’incidenza canone/reddito di ciascuno.

Se anche nella graduatoria definitiva si confermassero le stesse condizioni della provvisoria, con le risorse al momento disponibili si riuscirà ad erogare il contributo a 1.232 istanze. Le domande, pur ammissibili, per le quali non sarà possibile erogare il contributo, rimarranno valide per una futura erogazione nel caso l’Amministrazione reperisse le risorse necessarie.






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