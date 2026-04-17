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Modifiche al servizio nella mattina di domenica 19 aprile sulla linea Bologna -Vignola per interventi di manutenzione all’infrastruttura. In particolare, sei treni saranno cancellati e il servizio effettuato con bus. I sistemi di acquisto sono aggiornati.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Informazioni di dettaglio sono disponibili sui vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper.