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Alle ore 7, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato ripristinato il traffico su tutte le corsie disponibili tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni, in seguito a un incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 27 che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha disperso liquido infiammabile e ha causato la morte del conducente.

Nel corso della notte, dopo aver riaperto all’1:30, una corsia per senso di marcia, le squadre della Direzione 3 Tronco di Autostrade per l’Italia sono state impegnate nelle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei danni al piano viabile riportati a seguito dell’incidente.

Sono state inoltre riaperte sulla A14 l’entrata di Castel San Pietro in entrambe le direzioni e sulla Tangenziale di Bologna lo svincolo 13 Bologna Idice verso la A14 Bologna-Taranto.