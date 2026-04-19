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Si è conclusa nel pomeriggio la festa dell’Istituto Comprensivo 4 di Sassuolo, che ha richiamato un’ampia e calorosa partecipazione di studenti, famiglie e cittadini. L’evento, aperto alle 15.00 con i saluti istituzionali della dirigente scolastica dott.ssa Cinzia Maria Braglia e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Mimma Savini, ha animato gli spazi della scuola fino alle 18.00. Nemmeno la pioggia, arrivata poco prima delle chiusura, è riuscita a rovinare la festa.

Ricco il programma di attività. Al centro della giornata i laboratori creativi per i più piccoli, tra cui trucca bimbi, pittura su creta e realizzazione di braccialetti, insieme alle attività sportive di psicomotricità e ai tornei di pallavolo e calcetto organizzati per tutte le fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

Spazio anche al progetto “Made in Italy”: nella bancarella laboratorio sono stati esposti e venduti oggetti realizzati a mano dagli studenti, con il ricavato destinato al finanziamento del laboratorio di tecnologia. Presenti inoltre le bancarelle dei libri, realizzate in collaborazione con la Libreria Incontri e la Libreria di Vigo di Sassuolo, per promuovere la lettura tra i ragazzi.

La parte gastronomica ha visto protagonisti il punto ristoro con la vendita di gnocco fritto, vuoto e farcito, curato dal Circolo Parchetto Il Trifoglio e dal Circolo Arci Caccia Il Parco, e la bancarella di pizza, gnocco e bomboloni con e senza glutine, gestita dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo in collaborazione con la Pasticceria Modenese e il Forno Giacobazzi. L’area aperitivo è stata invece curata dal Tempo Il Bar e dall’Associazione Rox.

Ad accompagnare l’intera giornata le animazioni di Linea Radio, che hanno mantenuto alto l’entusiasmo. In chiusura, dopo l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione di beneficenza, sono intervenuti per i saluti finali la dirigente scolastica, il presidente del Consiglio d’Istituto e la presidente del Comitato Genitori. La festa si è conclusa con i balli di gruppo guidati dal professor Accorsi, in un clima di festa e condivisione.

L’Istituto Comprensivo 4 ringrazia tutte le realtà coinvolte, le famiglie e il personale scolastico per il contributo che ha reso possibile una giornata di incontro tra scuola e comunità.