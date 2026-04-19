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Durante la notte tra il 18 e il 19 aprile, i Carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno effettuato interventi per due furti distinti che hanno colpito attività commerciali e ricreative nel capoluogo.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:45 presso il Circolo Equitazione di via Tassoni, dove ignoti, dopo aver forzato un punto di accesso, si sono introdotti nei locali rubando due cassetti del fondo cassa. Questi appartenevano rispettivamente alla segreteria del circolo e al bar interno. L‘ammontare della refurtiva è attualmente in fase di verifica.

Successivamente, alle 4:40, i militari sono intervenuti in via Fermi per un furto alla Pizzeria Orchidea. In questo caso, i ladri hanno forzato una finestra per accedere al locale e si sono rapidamente appropriati del fondo cassa prima di fuggire. Anche in questa occasione, l’entità dell’ammanco è in corso di quantificazione.