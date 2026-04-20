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Il momento centrale sarà rappresentato da sabato 25 aprile, giornata dell’Anniversario della Liberazione d’Italia. Le iniziative inizieranno dalle ore 7 alle ore 11 presso il parcheggio dell’Ospedale (via Oriani) con il raduno ciclistico della Liberazione. Alle ore 9.00, presso la sede del Gruppo Alpini (via Cova 439), si terrà l’alzabandiera, seguito alle ore 9.30, al cimitero di via Viara, dalla deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti.

Alle ore 10, in Piazza Martiri Partigiani, è previsto il raduno della cittadinanza, delle scuole, delle autorità, del gonfalone e del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme da cui partirà il corteo lungo via dei Mille, via Cavour e via Matteotti fino a Piazzale Vittorio Veneto. Le celebrazioni proseguiranno in Piazza XX Settembre con l’orazione della sindaca e i canti patriottici degli alunni. Alle ore 11.45, presso la Chiesa del SS. Crocifisso, si terrà la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti.

È prevista inoltre l’apertura straordinaria degli Antichi Sotterranei del Comune (Piazza XX Settembre) nella giornata di sabato 25 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, con il percorso “Castel San Pietro in tempo di guerra: fascismo, Resistenza e Liberazione”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre in Piazza Martiri Partigiani, si svolgerà “Liberamusica”, con concerto e iniziative culturali.

Le commemorazioni continueranno domenica 26 aprile con un nuovo ciclo di eventi dedicati ai fatti d’arme sul territorio: alle ore 8.30, nella chiesa di Gaiana, si terrà la Santa Messa con deposizione di corona alla lapide che ricorda i Caduti nella frazione; alle ore 10 circa, al Santuario della Madonna di Poggio, seguirà un momento di preghiera e commemorazione, con successiva deposizione di corona al cimitero di Poggio a ricordo del sacrificio del Partigiano Dino Avoni.

Le iniziative proseguiranno alle ore 10.30 circa al cimitero di Casalecchio dei Conti e alle ore 10.50 circa a Varignana.

Il 25 Aprile non è una data da ricordare: è una voce che continua a chiamarci – ha dichiarato la sindaca Francesca Marchetti – È la voce di chi ha scelto, anche quando era più difficile, da che parte stare. Dalla parte della libertà, della dignità, della giustizia. È da quella scelta che nasce la nostra Costituzione: non un testo lontano, ma una promessa viva, costruita sul coraggio di donne e uomini che hanno creduto in un Paese più giusto.

I padri e le madri costituenti non hanno lasciato solo parole: hanno tracciato una direzione, un modo di essere comunità, costruendo un progetto di convivenza fondato sul rispetto delle persone.

Dentro questa storia c’è anche una conquista che ancora oggi parla con forza: il voto alle donne. Ottant’anni fa, per la prima volta, le donne hanno potuto esserci davvero, scegliere, partecipare. Non è stato solo un diritto: è stato un passaggio di civiltà che ha reso la nostra democrazia più piena, più giusta, più vera.

Ricordare oggi significa custodire tutto questo e insieme dargli futuro. Perché la memoria non è nostalgia: è responsabilità. È scegliere ogni giorno di non voltarsi dall’altra parte, di difendere i diritti, di riconoscere nell’altro una persona.

E in un tempo attraversato da guerre e divisioni, il 25 Aprile ci affida anche una parola che non possiamo dimenticare: pace. Una pace che non è mai scontata, ma che si costruisce ogni giorno, nelle relazioni, nelle istituzioni, nella vita delle nostre comunità.