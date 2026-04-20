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Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Caab e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale Giuseppe Fanin, via Santa Caterina di Quarto, SP86, via dell’Industria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale; per la chiusura degli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 11 San Vitale.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma stradale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena. Inoltre, lo svincolo 3 Ramo Verde non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto tra lo svincolo 2 e 4, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi; per la chiusura dell’allacciamento dal Ramo Verde sulla Tangenziale, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena.