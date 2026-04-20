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Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 arrivate nei termini di apertura del bando sono 2.300. Il dato è in lieve calo rispetto a quello dello scorso anno, quando le domande di iscrizione erano state 2.352. A fronte di 372 posti ancora disponibili nelle scuole comunali e statali (129 sono i posti liberi in scuole dell’infanzia comunali e 243 i posti liberi in scuole dell’infanzia statali), le bambine e i bambini rimasti in lista d’attesa sono 94.

Dalla chiusura del bando a oggi (dal 22 febbraio al 20 aprile) sono pervenute circa altre 70 domande fuori termine, che entreranno nella graduatoria del mese di giugno.

Di seguito il dettaglio della situazione nei singoli Quartieri:

Borgo Panigale – Reno: 43 posti ancora disponibili e 17 domande in lista di attesa;

Navile: 95 posti disponibili e 20 domande in lista di attesa;

Porto – Saragozza: 36 posti disponibili e 9 domande in lista di attesa;

San Donato – San Vitale: 72 posti disponibili e 13 domande in lista di attesa;

Santo Stefano: 74 posti disponibili e 14 domande in lista di attesa;

Savena: 52 posti disponibili e 21 domande in lista di attesa.

Per chi al momento resta in lista d’attesa, ci sarà una fase di assestamento durante la quale verrà riorientato verso le scuole che hanno posti disponibili. Confrontandosi con gli uffici scuola di Quartiere, queste famiglie infatti potranno, nei prossimi giorni, integrare la propria domanda scegliendo altre scuole tra quelle che presentano posti disponibili. Tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e lista d’attesa nei singoli territori, tutti i bambini e le bambine troveranno posto con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie.

Compatibilmente con il mantenimento dell’obiettivo di azzeramento della lista d’attesa, continua l’azione di rimodulazione dell’offerta per promuovere la progressiva riduzione della capienza delle sezioni delle scuole comunali al fine di migliorare il rapporto numerico tra insegnanti e bambini/bambine.

Nell’anno scolastico 2026/2027 le sezioni con capienza pari o inferiore a 23 posti saranno 133 sulle 186 complessive di scuola dell’infanzia comunali, quindi il 72%.

L’esito della graduatoria è stato pubblicato sul portale del Comune di Bologna e a tutte le famiglie interessate è stata inviata una comunicazione via email.

Il prossimo aggiornamento di graduatoria è previsto per il 12 maggio.

“Si conferma, nella nostra città, l’offerta capillare per la scuola dell’infanzia” – è il commento dell’assessore alla scuola Daniele Ara -. Continua il lavoro di diminuzione del rapporto tra insegnante e bambini/e e il lavoro di ottimizzazione degli spazi nelle strutture, in modo da favorire la realizzazione di nuovi progetti educativi e didattici”.