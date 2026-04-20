La squadra di Serie B2 dello Sporting Club Sassuolo raggiunge il primo pareggio in girone contro il TC Padova e grazie a questo risultato conquista un punto con la squadra, forse, più ostica del campionato.
A segno vanno il terzo singolo di Sofia Gatti che lascia pochi game all’avversaria e il doppio di Alice Gubertini e la norvegese Astrid Olsen, all’esordio con la maglia del circolo sassolese. Un ottimo match anche per Francesca Montorsi, alla sua prima partita nella serie maggiore a soli 15 anni, che cede in due set alla coetanea Noelle Zema.
La seconda giornata del girone 2 vedrà le ragazze in trasferta a Trento sui campi in play it dell’ATA Battisti e guidate dal maestro e capitano Simone Cerfogli devo assolutamente puntare alla vittoria!
Prossimo appuntamento allo Sporting Club Sassuolo, invece, domenica 26 aprile con il team maschile di Serie B1 maschile che affronta i siciliani del Circolo Tennis Ragusa.
1° giornata – Girone 2 – Serie B2 Femminile
Sporting Club Sassuolo vs TC Padova 2-2
Astrid Olsen vs Oana Georgeta Simion 6/4 3/6 0/6
Francesca Montorsi vs Noelle Zema 5/7 2/6
Sofia Eva Gatti vs Giada Cavazzoni 6/3 6/1
Gubertini – Olsen vs Cavazzoni – Simion 6/4 7/6