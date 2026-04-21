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I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 57enne peruviano, riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e violenza sessuale; reati commessi tra aprile e giugno 2025 a Bologna.

Il 18 luglio 2025, i Carabinieri lo avevano arrestato in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. La richiesta era stata avanzata dal Pubblico Ministero che aveva coordinato le indagini, avviate con la denuncia sporta dalla convivente che in qualità di persona offesa era stata sottoposta ai provvedimenti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Codice rosso). Con l’ordinanza odierna, il 57enne è stato tradotto dai Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro in un Istituto penitenziario, per scontare la pena residua.