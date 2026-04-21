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Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del Lavoro.

Per questo, Coop Alleanza 3.0 conferma la scelta di tenere chiusa l’intera rete di vendita. Supermercati e ipercoop resteranno chiusi in entrambe le giornate, coinvolgendo circa 350 punti vendita distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

Una decisione profondamente identitaria: la Cooperativa sceglie di fermarsi per riconoscere e valorizzare due momenti che rappresentano pilastri della sua storia e dei suoi valori fondanti. Libertà, democrazia e giustizia sociale sono infatti principi che attraversano la cultura cooperativa e continuano a orientarne l’impegno quotidiano.

La chiusura “per scelta” assume così un significato preciso: celebrare il 25 aprile e il 1° maggio non solo come date simboliche, ma come momenti sempre vivi, da condividere. Un gesto che tiene insieme diritti e responsabilità, trovando un equilibrio tra le esigenze dei soci e dei consumatori e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.