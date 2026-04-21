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Sarà l’autopsia a determinare con esattezza la causa della morte della donna di 63 anni trovata morta assieme al marito 73enne nella loro abitazione di Torre Verde, frazione del Comune bolognese di Castel Maggiore. Al momento, l’ipotesi degli investigatori è che l’uomo abbia ucciso la moglie, trovata riversa a terra in cucina senza segni di ferite da arma da fuoco o da taglio, e poi si sia impiccato ad una trave con un cavo elettrico nello studio al piano di sopra. Nell’abitazione è stato trovato anche un biglietto scritto dal 73enne, ora al vaglio degli investigatori.

A quanto si apprende la coppia, sposata in seconde nozze, si stava separando. Entrambi erano pensionati e si esibivano assieme in spettacoli musicali nelle feste di paese. Stando a quanto ricostruito finora dai Carabinieri, coordinati dalla pm di turno Federica Messina, l’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto nella notte o nelle prime ore del mattino. A trovare i corpi è stato il figlio del 73enne intorno all’ora di pranzo.

(DIRE)