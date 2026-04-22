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Intorno alle 18.30 di oggi, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti per un incidente stradale lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli al chilometro 162 in direzione sud. L’incidente ha coinvolto un autoarticolato destinato al trasporto di generi alimentari. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato prioritario per garantire la messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Particolare attenzione è stata dedicata alla stabilizzazione del carico, al fine di evitare possibili cedimenti, e alla prevenzione di eventuali fuoriuscite di liquidi alimentari.

Fortunatamente, il conducente del veicolo pesante non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno gestito il traffico e condotto i rilevamenti necessari a determinare l‘esatta dinamica dell’incidente, oltre al personale sanitario del 118. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale sono tuttora in corso. Nonostante sia stato possibile ripristinare parzialmente la circolazione, si registrano ancora rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente.