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Un’immersione sonora nella Scandiano sotto le bombe. Il 25 aprile 2026 si appresta ad essere celebrato in modo nuovo rispetto al passato, grazie a una recente scoperta avvenuta negli archivi della Parrocchia della Natività. Si tratta di un documento autografo intitolato “Bombardamenti 1944-1945” scritto a mano dal parroco di allora, Monsignor Albino Rossi, animatore dei Gruppi del Vangelo durante la Resistenza, sotto lo pseudonimo “Walter”. Il prelato, con spirito da cronista, decise di appuntarsi tutti gli attacchi avvenuti nel territorio scandianese, parole scritte in fredda, crude, essenziali. Dove si elencano l’orario preciso, il luogo e le conseguenze della caduta degli ordigni bellici, fino ad arrivare al famigerato bombardamento del 17 aprile 1945 quando fu travolta parte della chiesa, venne distrutto il teatro comunale e persero la vita 10 persone. Solo qui, a chiosa di questo evento, Rossi si concede un commento fuori dalla cronaca: “Un vero disastro”.

Quest’anno al Parco della Resistenza sarà trasmesso un audio che riporterà in vita la voce di don Albino Rossi, una registrazione recitata di quelle parole drammatiche che accompagneranno la cerimonia ufficiale del 25 aprile. Al termine ci sarà poi anche una lettura dal vivo del discorso di Piero Calamandrei, uno dei padri della Repubblica, dedicato alla Costituzione.

Ecco il programma completo.

La mattinata si aprirà alle ore 8.45 con la deposizione di corone d’alloro al Cimitero degli Ebrei e al Cimitero urbano. Alle ore 9.30 è prevista la Santa Messa nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria. A seguire, alle ore 10.15 in piazza Duca d’Aosta, si terrà la deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, da cui partirà il corteo verso il Parco della Resistenza accompagnato dal Corpo Bandistico Città di Scandiano.

Alle ore 10.45, al Parco della Resistenza, si svolgerà la cerimonia istituzionale con la deposizione della corona al Monumento della Resistenza. In questo contesto verrà proposta la restituzione pubblica del documento di don Albino Rossi attraverso l’ascolto dell’audio “Scandiano sotto le bombe”, cui seguiranno gli interventi istituzionali del Sindaco Matteo Nasciuti e del Presidente di ANPI Scandiano. In occasione degli 80 anni dalla Costituzione, è inoltre prevista la lettura del celebre discorso di Piero Calamandrei.

Il programma proseguirà nel pomeriggio con la “Pedalata Resistente”, giunta alla sua trentesima edizione e curata da ANPI Scandiano. La partenza è fissata alle ore 14.30 dal Parco della Resistenza per un percorso articolato in nove tappe tra i cippi e i luoghi simbolo della memoria partigiana sul territorio.

L’arrivo è previsto alle ore 17 al Circolo Il Campetto di Pratissolo, dove si terranno interventi musicali a cura di Cepam Reggio Emilia e della Scuola di musica di Arceto Musar. A seguire, un momento conviviale aperto a tutti con merenda conclusiva.

Una giornata che intreccia memoria, partecipazione e comunità, restituendo voce alla storia e rinnovando il significato profondo del 25 aprile per le nuove generazioni.