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Si è svolto oggi, nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna, il convegno “Il partenariato pubblico-privato: nuovi scenari normativi e prospettive di sviluppo”, promosso da UPI Emilia-Romagna in collaborazione con Poleis e IFEL, che ha registrato oltre 150 iscritti, confermando l’attenzione crescente su uno dei temi più rilevanti per il futuro degli investimenti pubblici.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti del settore per un confronto approfondito sul nuovo quadro normativo del PPP, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte dei conti e degli sviluppi europei in materia di project financing.

Ad aprire i lavori è stato l’assessore regionale Davide Baruffi, seguito dagli interventi istituzionali e da una serie di contributi tecnici che hanno affrontato, tra gli altri, i temi della sostenibilità economico-finanziaria, dell’equilibrio dei contratti, dell’allocazione dei rischi e delle prospettive applicative nei servizi pubblici e nella rigenerazione urbana.

“In un tempo di stagnazione economica e bassi investimenti, il partenariato pubblico-privato rappresenta uno strumento prezioso per sostenere la crescita – ha dichiarato l’assessore regionale Davide Baruffi –. La recente giurisprudenza impone un riallineamento nell’approccio allo strumento ed è quanto mai utile questa occasione di confronto con tutti gli attori.”

Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti indicazioni della Corte dei conti, che stanno contribuendo a ridefinire alcuni aspetti chiave del PPP, a partire dal tema della prelazione nelle procedure di project financing, oggi al centro del dibattito nazionale.

Il convegno ha rappresentato anche un momento di confronto tra esperienze concrete, con la presentazione di casi applicativi legati a illuminazione pubblica, servizi cimiteriali e impianti sportivi, a testimonianza delle potenzialità dello strumento nei diversi ambiti di intervento degli enti locali .

“L’ampia partecipazione registrata conferma – ha dichiarato Massimo Paradisi, delegato UPI Emilia-Romagna – quanto sia centrale il tema del partenariato pubblico-privato per gli enti locali, che ne colgono oggi appieno le potenzialità per lo sviluppo dei propri territori. Il ruolo delle Province è quello di accompagnare le comunità locali in questo percorso, contribuendo a costruire competenze e strumenti che rendano il PPP realmente efficace e sostenibile per i territori.”

“Le recenti pronunce della Corte dei conti si inseriscono in un percorso di chiarimento e consolidamento del quadro normativo – ha sottolineato Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna -. L’obiettivo è garantire un corretto equilibrio tra interesse pubblico, sostenibilità economico-finanziaria e rispetto dei principi di concorrenza.”

UPI Emilia-Romagna conferma così il proprio impegno nel promuovere occasioni di aggiornamento e confronto su temi di forte attualità istituzionale, con l’obiettivo di supportare gli enti locali nell’affrontare le trasformazioni normative e operative in corso.