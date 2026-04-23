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Lunedì 27 aprile 2026 l’Anagrafe del Comune di Fiorano Modenese (via Vittorio Veneto, 23), sarà aperta dalle ore 14 alle ore 17 per un open day dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini che sono ancora in possesso della carta d’identità cartacea, al fine di favorire il passaggio al nuovo documento elettronico, più sicuro e conforme agli standard europei (Regolamento UE 2019/1157).

Per l’open day non sarà necessario prenotare un appuntamento; l’accesso sarà consentito fino a un massimo di 30 persone.

Si ricorda che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini interessati ad approfittare di questa opportunità per mettersi in regola e ottenere la nuova carta d’identità elettronica in modo semplice e rapido.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Fiorano Modenese: anagrafe@fiorano.it, 0536 833223 (dalle 11.30 alle 12.30).