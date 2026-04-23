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È stato presentato ufficialmente, alla presenza delle autorità e degli addetti ai lavori, il 43° Rally Città di Modena, appuntamento che si conferma tra i più attesi e partecipati del panorama rallistico nazionale.

Organizzato da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di Automobile Club Modena, l’evento vedrà 102 equipaggi al via, un dato che testimonia in modo concreto il forte richiamo della gara emiliana. Un numero importante, capace di abbracciare sia il confronto moderno, valido per la Coppa Rally di Zona 6, sia quello storico, inserito nel TRZ – Trofeo Rally di Zona 3, in un perfetto equilibrio tra tradizione e attualità.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il Sindaco di Maranello Luigi Zironi, il Sindaco di Castelvetro di Modena Federico Poppi, la Direttrice di ACI Modena Simona Fanelli, l’Assessore agli eventi del Comune di Formigine Corrado Bizzini, il presidente di New Turbomark Rally Team Claudio Zagami ed il Direttore di Gara Alessandro Battaglia.

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello: “Il Rally ‘Città di Modena’, che accogliamo con entusiasmo a Maranello per la quarta volta dal 2019 ad oggi, sta diventando un appuntamento fisso per gli appassionati che ogni anno raggiungono il nostro territorio per questo evento, sempre più seguito. Come ‘quartier generale’ della manifestazione, l’area vicina al Museo Ferrari darà a tutti la possibilità di ammirare da vicino le auto prima e dopo la competizione. Per chi ama i motori e per i curiosi, è uno spettacolo che la nostra città condivide volentieri assieme ai visitatori, agli equipaggi e a tutte le persone al loro seguito. Per un evento che al fascino del rally unisce l’atmosfera unica della nostra Terra di Motori”.

Vincenzo Credi, Presidente ACI Modena e Vicepresidente Nazionale ACI: “Siamo molto carichi: aver superato le 100 iscrizioni, in un momento come questo, rappresenta un risultato molto importante. Il trend generale vede diversi rally in difficoltà e, considerando anche la concomitanza con lo storico Costa Smeralda, sapevamo di poter perdere qualcosa tra le vetture storiche. Allo stesso tempo, però, abbiamo registrato un incremento tra le moderne, segnale positivo che ci rende particolarmente soddisfatti. Abbiamo introdotto una nuova prova speciale, quella di Lavacchio, e confermato una collaborazione molto positiva con New Turbo Mark: ci saranno diverse novità e l’obiettivo resta quello di offrire, come sempre, un evento di alto livello e confermare gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno. La nostra priorità è far sì che piloti e team possano vivere un’esperienza all’altezza delle aspettative, così come garantire al pubblico uno spettacolo coinvolgente nel massimo della sicurezza. Un tema, quest’ultimo, che riteniamo centrale, soprattutto alla luce di quanto accaduto recentemente: è necessario intervenire con decisione, perché non si può continuare a sottovalutare certi aspetti. Ora non resta che attendere il weekend, poi sarà il campo a parlare e vinca il migliore”.

Nel cuore del 43° Rally Città di Modena, spazio anche al ricordo e ai valori più autentici di questo sport con due momenti particolarmente sentiti dedicati alla memoria. Il rally ospiterà infatti il memorial “Stefano ‘Simmy’ Serri”, figura amata per la sua passione genuina e il legame con piloti e addetti ai lavori, e il memorial “Romano Gozzi”, storico preparatore capace di lasciare un segno profondo nel mondo rallistico locale. Il memorial dedicato a Stefano “Simmy” Serri sarà assegnato al miglior pilota modenese classificato nel confronto tra le vetture moderne, mentre il memorial Romano Cozzi premierà il miglior modenese al traguardo, alla guida di una vettura storica, a testimonianza del forte legame con il territorio e con la tradizione rallistica locale.

Il weekend entrerà nel vivo già da domani, venerdì 24 aprile, con la distribuzione del road-book e le ricognizioni del percorso. Sabato 25 aprile sarà una giornata intensa, caratterizzata dalle verifiche sportive e tecniche e dallo shakedown di Serramazzoni, prima della cerimonia di partenza in programma alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice del Museo Ferrari di Maranello.

La gara si articolerà su sei prove speciali: sabato sera è previsto il doppio passaggio sulla “Barighelli”, mentre domenica 26 aprile saranno i doppi passaggi su “Lavacchio” e “Valle” a delineare la classifica finale. Il percorso sarà arricchito da controlli a timbro a Castelvetro di Modena, mentre i riordinamenti sono previsti a Prignano sulla Secchia, al Museo Ferrari e a Serramazzoni. Il parco assistenza sarà ubicato a Ubersetto, mentre l’arrivo e la cerimonia di premiazione sono previsti domenica dalle ore 16:00, ancora al Museo Ferrari. Il Rally Città di Modena si conferma così un evento capace di coniugare grandi numeri, qualità sportiva e forte identità territoriale, pronto a regalare spettacolo sulle strade simbolo della tradizione motoristica emiliana.