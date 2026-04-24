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Non un’aula qualunque, ma la Sala Conferenze della Questura di Modena. Venerdì 24 aprile, trenta studenti delle scuole superiori hanno partecipato a un incontro formativo dedicato alla sicurezza nel pubblico spettacolo tenuto dal funzionario della Polizia di Stato Michele Morra, Dirigente della Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza.

Per tre ore i ragazzi hanno seguito una lezione sul ruolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nell’organizzazione degli eventi, entrando nel merito di autorizzazioni, responsabilità e rapporto tra organizzatori e istituzioni.

L’incontro rientra nel progetto “Dietro le Quinte”, promosso da SILB-FIPE e Confcommercio Modena insieme all’associazione “Uno di Noi” e all’Unione dei Rappresentanti degli Studenti, avviato a marzo con l’obiettivo di formare giovani tra i 16 e i 19 anni sull’organizzazione degli eventi.

Al centro della lezione temi che chi lavora nel settore incontra spesso solo a evento già avviato: dalle autorizzazioni previste dal TULPS alla Direttiva del 18 luglio 2018, fino alla distinzione tra safety e security e alle norme antincendio per i locali di spettacolo. Un approccio concreto, più operativo che teorico.

“Come Confcommercio, attraverso il sindacato Silb-Fipe, sosteniamo con convinzione il progetto “Dietro le Quinte” perché la cultura della sicurezza si costruisce prima di tutto attraverso la formazione – commenta Confcommercio Modena – Abbiamo costruito questo percorso per formare i ragazzi nell’ambito dell’organizzazione eventi e della sicurezza, con l’obiettivo di prevenire l’abusivismo e promuovere una cultura della legalità nel settore” . “Un ringraziamento alla Questura di Modena per aver aperto le proprie porte: il segnale è forte e chiaro. La sicurezza nel pubblico spettacolo si costruisce insieme, partendo da chi domani avrà la responsabilità di un evento e delle persone che vi partecipano”, conclude Confcommercio Modena.