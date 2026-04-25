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Talent scout per vocazione e attento osservatore dell’animo umano per natura, Luca Casadei porta sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna il suo celebre progetto: One More Time.

Martedì 28 aprile alle 21.00, con One More Time Live, il noto podcaster e manager darà vita a un dialogo intimo e profondo, un’esperienza fedele all’essenza del suo racconto digitale. L’appuntamento offrirà al pubblico “la possibilità esclusiva di viaggiare insieme nella vita di un ospite a sorpresa”, come cita il sottotitolo dello spettacolo: Casadei lo accompagnerà in un percorso tra fragilità taciute e rinascite inaspettate, esplorando quei momenti trasformativi – dai più dolorosi ai più luminosi – capaci di ispirare chiunque li ascolti.

Pioniere della comunicazione e artefice del successo dei principali content creator italiani, Luca Casadei ha saputo intuire il futuro dei media prima degli altri. Già nel 2008 ha inaugurato una nuova stagione creativa, trasformando i creatori di contenuti in veri e propri punti di riferimento per community da milioni di follower. Tuttavia, dietro una carriera venticinquennale trascorsa tra le vette della televisione e del digitale, Casadei ha esplorato anche le derive più complesse della popolarità.

Dalla consapevolezza che il successo può rivelarsi un gioco pericoloso nasce One More Time: un podcast di analisi e umanità in cui l’autore intervista figure note per esplorare come la gloria possa trasformarsi in una sfida personale estrema. È il racconto senza filtri di chi ha vissuto ascese folgoranti e cadute profonde, scoprendo che la vera forza risiede, ogni volta, nella capacità di ricominciare da zero.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it