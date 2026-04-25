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Poco prima delle 5 del mattino di oggi, 25 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia sono intervenuti presso un ristorante situato a Rio Saliceto, in seguito a una segnalazione di furto. L’allarme è stato attivato intorno alle 4:20, quando il personale del Corpo Guardie Giurate ha rilevato la presenza di estranei all’interno dell‘edificio. Immediatamente, sul posto è stata inviata una pattuglia dei Carabinieri di Campagnola Emilia, che al suo arrivo ha trovato le guardie giurate già presenti insieme ai proprietari del locale, accorsi subito dopo essere stati avvisati.

Le prime verifiche hanno rivelato che ignoti malviventi erano riusciti a entrare nel ristorante forzando una finestra. Una volta all’interno, si erano diretti immediatamente al registratore di cassa, da cui avevano sottratto circa cento euro lasciati come fondo cassa. Il bilancio definitivo è ancora in fase di verifica. I Carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Oltre alla refurtiva, resta da stimare l’entità dei danni strutturali provocati dall’effrazione alla finestra, una valutazione attualmente affidata ai titolari dell’attività.