Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato l’orario delle chiusure previste del tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato: dalle 23:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile; dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.
L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 Var Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.