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Offrire alle imprese del territorio un quadro chiaro, aggiornato e operativo sulla gestione dell’amianto: è questo l’obietto del webinar “Amianto: rischi, obblighi e opportunità per le imprese” che si terrà domani martedì 28 aprile. Pensato per fornire alle imprese informazioni concrete e strumenti utili, in modo da favorire scelte consapevoli rispetto a salute e ambiente, l’appuntamento è promosso da Stu Reggiane in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, Inail e Ausl e supporto tecnico di Alfa Solutions, Iren Smart Solutions e Baldi Finance.

Durante il webinar verranno approfonditi i rischi sanitari legati all’esposizione all’amianto e gli obblighi normativi che le aziende devono rispettare in presenza di materiali contenenti questa pericolosa fibra. Saranno inoltre presentate le principali opportunità di finanziamento, con un focus sulle misure Inail e sul Fondo energia dedicate agli interventi di rimozione e bonifica.

Ampio spazio sarà riservato ai modelli operativi e alle buone pratiche che consentono di pianificare interventi sicuri ed efficaci, nel rispetto delle procedure previste dagli enti di controllo. Verranno presentati casi concreti di interventi sulle coperture industriali, con focus su rimozione dell’amianto e integrazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo.

Intervengono Roberto Neulichedl, assessore comunale alla Tutela ambientale, Luca Torri, amministratore delegato e presidente di Stu Reggiane, Davide Giovannini, dirigente dell’Unità di Progetto Re_Acts che parlerà di “La gestione della problematica amianto su scala territoriale: dall’approccio normativo a quello proattivo”, Matteo Riccò, dirigente medico dell’Ausl di Reggio Emilia per il Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (Psal), che proporrà una riflessione su “L’amianto e possibili effetti sulla salute, le attività di prevenzione della Ausl e della Regione Emilia-Romagna”. A Laura Pellesi, responsabile della divisione Finanza Agevolata di Baldi Finance è affidata un approfondimento su “Fondo Energia Emilia-Romagna: uno strumento semplice e funzionale”, mentre Andrea Saccona, Gestione e Delivery Commesse Business di Iren Smart Solutions parlerà di “Riqualificazione delle coperture industriali: dalla bonifica amianto ai benefici del fotovoltaico”.

Modera il confronto Federico Fontanili, responsabile Relazioni esterne e sviluppo di Alfa Solutions.

Evento gratuito con richiesta di iscrizione su https://register.gotowebinar.com/register/3950108127538189399