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Nella serata di venerdì 24 aprile è ripartito un nuovo servizio notturno straordinario, il cosiddetto “pattuglione”, organizzato dalla Polizia Locale di Castel San Pietro Terme per intensificare i controlli sulle principali arterie del territorio e rafforzare la sicurezza stradale.

Il servizio, svolto dalle ore 20.00 alle ore 2.00 di notte, ha visto impegnati 5 operatori, compreso il comandante, con uno spiegamento di mezzi dedicati e diversi posti di controllo mirati alla prevenzione e repressione delle infrazioni più rilevanti, in particolare eccesso di velocità, sorpassi pericolosi, mancata revisione e assenza di copertura assicurativa.

Le verifiche si sono concentrate in particolare su Stradelli Guelfi, via Emilia e viale Terme, strade individuate sulla base delle esigenze di prevenzione e repressione delle violazioni più sentite, anche tenendo conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini.

Nel corso della serata il pattuglione ha portato all’elevazione di 15 verbali complessivi, di cui 4 per veicoli sprovvisti della revisione periodica, 5 per velocità pericolosa e 4 per sorpassi pericolosi in aree vietate. Inoltre, è stato sequestrato un veicolo perché privo dell’assicurazione obbligatoria RCA ed è stato sanzionato un cittadino trovato alla guida senza patente perché mai conseguita.

Il “pattuglione” rappresenta un’attività di prevenzione ormai consolidata, finalizzata a contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida e a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

«La ripresa del pattuglione stradale – dichiara il Comandante Leonardo Marocchi – conferma l’attenzione costante verso la sicurezza della circolazione e la tutela dei cittadini. La presenza serale e notturna sulle strade più sensibili del territorio ci consente di intervenire in modo mirato sulle infrazioni più pericolose, come l’eccesso di velocità, i sorpassi azzardati e la mancanza dei requisiti obbligatori per la circolazione. L’obiettivo è prevenire i comportamenti scorretti prima ancora che si trasformino in situazioni di rischio o incidenti».