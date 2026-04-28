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Degustazioni, spettacoli, musica dal vivo, mercatini, iniziative culturali e sportive. Dalla primavera all’autunno sono decine di appuntamenti imperdibili con il gusto, la qualità e l’identità agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Dall’8 al 29 maggio la tradizionale “Sagra dell’Asparago Verde di Altedo Igp”, nel Bolognese, e poi “Tramonto DiVino”, il roadshow enogastronomico itinerante che, dal 10 giugno al 18 ottobre, toccherà sette province della regione. Infine, a puntare i riflettori sui prodotti regionali anche l’edizione 2026 dello spettacolo “E- Risalutami tuo fratello”, con una serie di iniziative degli artisti Andrea Barbi e Marco Ligabue.

Le manifestazioni, diverse per format e unite da un forte filo conduttore, quello della valorizzazione del patrimonio Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, rappresentano esempi concreti di promozione delle produzioni certificate e della cultura del cibo, mettendo al centro il lavoro delle comunità locali in una delle principali regioni agroalimentari del Paese. Dalla dimensione comunitaria della Sagra di Altedo, che si propone come laboratorio di innovazione nella comunicazione agroalimentare – Ghino Asparghino, la mascotte della manifestazione, basato su tecnologia IA, diventa un assistente digitale interattivo per il pubblico, esempio concreto di come una sagra di territorio possa farsi piattaforma di promozione dei valori Dop e Igp della Food Valley – a quella itinerante e internazionale di Tramonto DiVino, fino a quella dello spettacolo di Barbi e Ligabue, l’Emilia-Romagna conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama enogastronomico italiano, capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione.

Le iniziative sono state presentate oggi in Regione dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, dal sindaco del comune di Malalbergo Massimiliano Vogli, insieme al presidente del Consorzio dell’Asparago Verde di Altedo Igp, Gianni Cesari, e alla responsabile editoriale di Prima Pagina per Tramonto DiVino, Giulia Fellini, ai curatori del roadshow E-Risalutami Tuo Fratello Andrea Barbi e Marco Ligabue.

“Anche attraverso eventi popolari come questi valorizziamo i nostri prodotti di eccellenza sul territorio, trasformandoli in leve di sviluppo, promozione e coesione sociale- afferma Mammi-. Iniziative che rafforzano il legame tra agricoltura, prodotti enogastronomici e comunità locali e raccontano l’identità della nostra regione a livello nazionale e internazionale. Con 45 prodotti Dop e Igp, l’Emilia-Romagna si conferma la Food Valley d’Italia: un patrimonio da 3,9 miliardi di euro, all’interno di un comparto agroalimentare che vale 37 miliardi alla produzione e quasi 10 miliardi di export, sempre più attrattivo anche sul fronte enoturistico. Il settore vitivinicolo è un pilastro di questo sistema: un modello fondato su qualità e apertura ai mercati, che continueremo a sostenere con investimenti concreti, come gli oltre 26 milioni di euro nell’ambito dell’Ocm (Organizzazione comune di mercato), destinati a bandi per viticoltori che vogliono reimpiantare i propri vigneti, fare investimenti e promuovere la propria produzione a livello internazionale. Il vino e i prodotti certificati sono identità, economia e futuro della nostra regione”.

Sagra dell’Asparago Verde di Altedo Igp: tradizione e comunità

Da fine aprile Altedo ospita la 57esima edizione della Sagra dedicata all’Asparago Verde di Altedo Igp, eccellenza orticola riconosciuta a livello europeo e simbolo del territorio tra Bologna e Ferrara. Per oltre un mese il paese sarà animato da un ricco programma di eventi tra degustazioni, spettacoli, iniziative culturali e momenti di comunità. Tra gli appuntamenti principali, l’apertura ufficiale l’8 maggio, in piazza XXV Aprile, alla presenza delle autorità, con il taglio del nastro e la consegna dei riconoscimenti ai produttori, e la presenza del ristorante “TuttAsparago”, con i menù interamente dedicati al prodotto.

In programma anche eventi musicali e serate a tema – tra cui Rewind ’90 e Jova Band Tour – oltre allo spettacolo “E-RiSalutami Tuo Fratello” con Andrea Barbi e Marco Ligabue. Non mancheranno mercatini, mostre, tornei sportivi, la tradizionale sfilata di trattori e un’area luna park.

Una manifestazione che unisce promozione del prodotto, socialità e identità territoriale, coinvolgendo istituzioni, produttori e cittadini.

Da un prodotto con storia millenaria, una manifestazione che sa unire tradizione e innovazione nella promozione dell’identità agroalimentare del territorio, coinvolgendo istituzioni, produttori e cittadini.

Tutte le news sui social: https://www.instagram.com/ghino_asparghino

Altre info su www.asparagoverde.eu

Tramonto DiVino: il viaggio del food&wine regionale

Da giugno a ottobre torna Tramonto DiVino, il roadshow che da oltre vent’anni porta nelle piazze, nei borghi e nelle città d’arte dell’Emilia-Romagna il meglio della produzione enogastronomica regionale. Sette tappe, dalla Riviera fino a Parma, città Unesco per la gastronomia, costruiscono un percorso esperienziale che unisce degustazioni, cultura e turismo. Protagonisti oltre mille etichette di vini regionali – tra cui i “Best 100” della guida Ais – e i 45 prodotti Dop e Igp, raccontati da sommelier, chef e produttori.

Ogni serata, dalle 19.30 alle 23.30, trasforma piazze storiche, rocche e parchi in vere e proprie “arene del gusto”, dove il pubblico può vivere un’esperienza immersiva tra sapori, racconti e musica.

Un’iniziativa che conferma la vocazione dell’Emilia-Romagna come Food Valley italiana e rafforza l’attrattività del territorio anche dal punto di vista turistico ed enogastronomico.

Il programma di Tramonto DiVino

Lo spettacolo 2026 “E-RiSalutami Tuo Fratello”

Tra i momenti più attesi della Sagra dell’Asparago Verde di Altedo Igp, sabato 10 maggio (ore 21), lo spettacolo di Marco Ligabue e Andrea Barbi. Il duo, ambasciatore ufficiale delle 45 eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, porterà in scena un format rinnovato dopo il successo di oltre 200 date in tutta Italia.

Lo spettacolo è un mix travolgente di musica dal vivo, sketch e racconti, pensato per omaggiare l’identità emiliana con ironia e ritmo. Un modo fresco e coinvolgente di narrare l’Emilia-Romagna, e i nostri prodotti più pregiati, tra cui l’Asparago verde di Altedo.

Le altre date dello spettacolo

30/06 – Forlimpopoli (FC): Casa Artusi

26/07 – Riolo Terme (RA): Sagra dello Scalogno di Romagna Igp

20/09 – Reggio Emilia: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop (serata in attesa di conferma)

18/10 – Castel del Rio (BO): Sagra del Marrone di Castel del Rio Igp

27/10 – Borgo Val di Taro (PR): Fiera del Fungo di Borgotaro Igp

Novembre – Germania: Data Scim (Settimana della cucina italiana nel mondo)