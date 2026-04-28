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Oggi il Prefetto di Reggio Emilia ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Reggio Emilia, con la partecipazione dell’Assessore alla Città storica del Comune Capoluogo, del rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, dei vertici delle Forze di Polizia e del Comandante della Polizia Locale di Reggio Emilia.

Nel corso del predetto Comitato, è stato esaminato il nuovo progetto nell’ambito del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana – Triennio 2024-2026, a valere su apposito fondo del Ministero dell’Interno, presentato dal Comune di Reggio Emilia e approvato dal Prefetto, acquisite le valutazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si tratta di due azioni volte sia all’innovazione tecnologica, attraverso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nel centro urbano, con particolare riferimento alla zona del Teatro Valli e dei Giardini pubblici, sia al presidio qualificato, grazie al consolidamento del servizio degli Street Tutor, già avviato nell’anno 2025, nelle aree più sensibili e frequentate del centro città, per un importo complessivo di euro 153.720,00.

Al riguardo, l’Assessore Bondavalli ha precisato che detto servizio di sicurezza urbana integrata è stato apprezzato dalla comunità, in particolar modo dai commercianti del centro storico. In proposito, il servizio degli Street Tutor avverrà, come consueto, nel weekend in orario serale, ma anche in un giorno infrasettimanale, individuato sulla base del calendario degli eventi e delle manifestazioni che si terranno nel Capoluogo, soprattutto durante la stagione estiva. Inoltre, anche le zone del Parco del Popolo e del Parcheggio ex Caserma Zucchi saranno oggetto di interventi di riqualificazione urbana.

Il Prefetto di Reggio Emilia ha concluso: “I progetti di sicurezza urbana integrata, tramite il potenziamento delle telecamere con tecnologia avanzata e con un nuovo impianto assumono particolare importanza nell’ambito delle azioni programmate volte a rafforzare il sistema di sicurezza, costituendo un utile completamento dei servizi di vigilanza effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale”.