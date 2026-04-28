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“La dieta senza glutine fa dimagrire e fa bene anche a chi non è celiaco”

“La celiachia è un’allergia al grano ed è una condizione temporanea”

“Una persona può essere più o meno celiaca quindi, ogni tanto, è possibile ‘trasgredire’ alla dieta senza glutine”

Queste sono solo alcune delle fake news che riguardano la celiachia e la dieta senza glutine. Fare corretta informazione e sfatare falsi miti su questa malattia è l’obiettivo della Settimana Nazionale della Celiachia che torna in Emilia Romagna e in tutta Italia dal 9 al 17 maggio 2026. Organizzata da AIC – Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con le 21 AIC territoriali associate, la Settimana è giunta alla sua dodicesima edizione e si svolge come sempre in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Visite culturali guidate, letture per bambini, attività nelle scuole, iniziative di divulgazione e informazione al contatto diretto con gli esperti: questi e molti altri gli appuntamenti promossi da AIC Emilia Romagna dedicati alle persone celiache, ma non solo, per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine. La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questa malattia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 320.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2024): una malattia severa, la cui tardiva diagnosi porta complicanze gravi, raramente con esito infausto ma che incidono negativamente nella qualità della vita dei pazienti. In regione le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono 23.214.

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Un momento di condivisione e confronto per fornire ai più piccoli e a famiglie e insegnanti le giuste informazioni su celiachia e alimentazione. Solo nell’edizione del 2025 sono stati oltre mezzo milione i pasti gluten free distribuiti, nella sola Emilia Romagna circa 150.000 pasti senza glutine.

Davide Trombetta, presidente AIC Emilia Romagna: “I numeri delle diagnosi di celiachia stanno crescendo e questo significa che c’è più conoscenza sia tra la classe medica, sia tra la cittadinanza stessa. Questo ci fa capire che la nostra Associazione ha un ruolo fondamentale ancora oggi: siamo un punto di riferimento per i diagnosticati e per i medici che incontrano questa patologia purtroppo spesso difficile da riconoscere. La Settimana della celiachia è un momento importante per noi in quanto permette di porre attenzione su celiachia e dieta senza glutine: anche quest’anno abbiamo organizzato convegni medici e tavole rotonde aperti a tutti, iniziative per adulti e per bambini proposte dai nostri volontari in ogni provincia”.

In occasione della Settimana Nazionale, AIC aderisce all’iniziativa internazionale Shine a Light on Celiac che prevede l’illuminazione di colore verde di edifici e monumenti nel mondo per “accendere i riflettori” sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Nel 2025 sono stati oltre 60 i luoghi illuminati di verde in Italia.

“La disinformazione sulla celiachia può creare confusione e rischi. Da oltre 45 anni AIC lavora quotidianamente per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, un impegno oggi ancora più necessario in un contesto in cui online e sui social circolano spesso falsi miti e informazioni non corrette” dichiara Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia “La Settimana Nazionale della Celiachia è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, un’azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”

Su emiliaromagna.celiachia.it e settimanadellaceliachia.it è possibile scoprire il calendario, in continuo aggiornamento, degli appuntamenti e informazioni utili sulla celiachia.