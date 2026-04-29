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La Polizia Ferroviaria di Bologna lo scorso 19 aprile ha denunciato due minori, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili di una rapina aggravata in concorso e lesioni personali ai danni di tre cittadini, anch’essi minori, dello Sri Lanka.

Secondo le ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti nella stazione Casalecchio Garibaldi dove i giovani, insieme ad altri due coetanei, avrebbero prima avvicinato e poi aggredito fisicamente le vittime con l’ausilio di spray urticante e sassi, con l’obiettivo di sottrarre oggetti personali.

In seguito all’agguato, che ha provocato alle vittime lesioni tali da rendere necessario il trasporto in ospedale, il gruppo si è diviso e due componenti sono fuggiti su un treno regionale diretto a Bologna Centrale. Grazie alla sinergia con il personale di FS Security a bordo, che ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Polizia Ferroviaria per segnalare la probabile presenza sul convoglio degli autori della rapina, gli Agenti sono potuti intervenire con prontezza, individuandoli ancora seduti nei vagoni all’arrivo allo scalo felsineo.

I minori, riconosciuti grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e dalle vittime, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polfer e sottoposti a perquisizione. L’atto ha permesso di rinvenire un paio di cuffie wireless compatibili con quelle sottratte a una delle vittime, sottoposte immediatamente a sequestro.

Contestualmente, una seconda pattuglia della Polizia Ferroviaria si è recata presso l’ospedale dove erano stati ricoverati gli aggrediti per raccoglierne le testimonianze; questi hanno confermato sia la dinamica della rapina, sia l’identità dei presunti aggressori tramite riconoscimento fotografico.

I ragazzi, risultanti in carico a una comunità bolognese, sono stati prima denunciati in stato di libertà con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni personali e poi riaffidati alla struttura, mentre gli altri due complici sono stati denunciati per i medesimi reati dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno.